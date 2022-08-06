В Донецкой области оккупанты убили пятерых гражданских, еще 14 ранены — глава ОВА

6 августа, 08:41
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки, 5 августа, в Донецкой области российские войска убили пятерых мирных жителей, еще 14 получили ранения.

Об этом начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Telegram.

«За 5 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Опытном, одного в Авдеевке, одного в Соледаре и одного в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения», — написал он.

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Кириленко отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Гражданские потери Павел Кириленко Война России против Украины

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