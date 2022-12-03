В Донецкой области оккупанты раздают повестки в очереди за водой — Центр нацсопротивления

3 декабря, 19:34
Поделиться:
Донецкая область (Фото:Донецкая ОВА)

Донецкая область (Фото:Донецкая ОВА)

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области нет централизованной подачи воды, оккупанты раздают ее в бутылках. Есть случаи, когда мужчинам в очереди вручали повестки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Выдача воды проходит с 09:00 до 15:00. Для получения необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении (если получатель ребенок). У мужчин также проверяют наличие отметки о нахождении на учете в военкомате.

Видео дня

«Зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть враг использует кризис в регионе как метод выявления мужчин для пополнения своей армии», — отмечают в Центре.

Читайте также:
Арестович заявил, что РФ уже не сможет захватить Бахмут и Донецкую область
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Повестки в армию Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X