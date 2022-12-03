В Донецкой области оккупанты раздают повестки в очереди за водой — Центр нацсопротивления 3 декабря, 19:34 Донецкая область (Фото:Донецкая ОВА)

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области нет централизованной подачи воды, оккупанты раздают ее в бутылках. Есть случаи, когда мужчинам в очереди вручали повестки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Выдача воды проходит с 09:00 до 15:00. Для получения необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении (если получатель ребенок). У мужчин также проверяют наличие отметки о нахождении на учете в военкомате.



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«Зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть враг использует кризис в регионе как метод выявления мужчин для пополнения своей армии», — отмечают в Центре.

