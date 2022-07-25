Уже все «подсчитали». В Донецкой области оккупанты планируют провести «референдум» с 70% голосов за присоединение к РФ

25 июля, 17:05
Оккупанты в Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты в Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Подконтрольная России группировка «ДНР» планирует проведение так называемого «референдума» на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на задание, прописанное в Стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении «ДНР» в состав Российской Федерации.

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Согласно документу, который оказался в распоряжении журналистов от одного из разведывательных органов Украины, «голосовать» планируют с помощью так называемой «метки избирателя» — это когда на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Мол, это «эффективный способ для стран, где подтверждающие личность документы не стандартизированы».

Инструкция, как работает
Инструкция, как работает "метка избирателя" / Фото: Радио Свобода

На оккупированных территориях уже формируют списки избирателей, в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи и создают избирательные комиссии. Запланировано использование так называемых «уличных избирательных комиссий», размещенных в палатках.

https://www.youtube.com/watch?v=StJGh4PuQzY

В документе не указана дата «референдума». По информации источника издания — один из вариантов, якобы рассматриваемых Россией — 11 сентября.

Оккупанты уже
Оккупанты уже "нарисовали" результаты "голосования" / Фото: Радио Свобода

На юге Украины оккупационные власти столкнулись с проблемой: некому обратиться к российскому диктатору с просьбой о присоединении к РФ, нужен орган, создающий видимость широкого народного волеизъявления, отмечают в издании. Этот орган еще предстоит создать. Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия — «народный совет», «народное собрание», «народный собор».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию о подготовке так называемых «референдумов». Он назвал это «лагерной пропагандой» и заявил, что место России определится на поле боя.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1551514909241970694
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДНР Донецкая область Российская агрессия Референдум Российская пропаганда Псевдореферендум ОРДЛО Война России против Украины

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