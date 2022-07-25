Уже все «подсчитали». В Донецкой области оккупанты планируют провести «референдум» с 70% голосов за присоединение к РФ
Оккупанты в Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Подконтрольная России группировка «ДНР» планирует проведение так называемого «референдума» на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ.
Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на задание, прописанное в Стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении «ДНР» в состав Российской Федерации.
Согласно документу, который оказался в распоряжении журналистов от одного из разведывательных органов Украины, «голосовать» планируют с помощью так называемой «метки избирателя» — это когда на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Мол, это «эффективный способ для стран, где подтверждающие личность документы не стандартизированы».
На оккупированных территориях уже формируют списки избирателей, в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи и создают избирательные комиссии. Запланировано использование так называемых «уличных избирательных комиссий», размещенных в палатках.
В документе не указана дата «референдума». По информации источника издания — один из вариантов, якобы рассматриваемых Россией — 11 сентября.
На юге Украины оккупационные власти столкнулись с проблемой: некому обратиться к российскому диктатору с просьбой о присоединении к РФ, нужен орган, создающий видимость широкого народного волеизъявления, отмечают в издании. Этот орган еще предстоит создать. Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия — «народный совет», «народное собрание», «народный собор».
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию о подготовке так называемых «референдумов». Он назвал это «лагерной пропагандой» и заявил, что место России определится на поле боя.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.