Уже все «подсчитали». В Донецкой области оккупанты планируют провести «референдум» с 70% голосов за присоединение к РФ 25 июля, 17:05 Оккупанты в Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Подконтрольная России группировка «ДНР» планирует проведение так называемого «референдума» на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на задание, прописанное в Стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении «ДНР» в состав Российской Федерации.

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Согласно документу, который оказался в распоряжении журналистов от одного из разведывательных органов Украины, «голосовать» планируют с помощью так называемой «метки избирателя» — это когда на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Мол, это «эффективный способ для стран, где подтверждающие личность документы не стандартизированы».

Инструкция, как работает "метка избирателя" / Фото: Радио Свобода

На оккупированных территориях уже формируют списки избирателей, в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи и создают избирательные комиссии. Запланировано использование так называемых «уличных избирательных комиссий», размещенных в палатках.

В документе не указана дата «референдума». По информации источника издания — один из вариантов, якобы рассматриваемых Россией — 11 сентября.

Оккупанты уже "нарисовали" результаты "голосования" / Фото: Радио Свобода

На юге Украины оккупационные власти столкнулись с проблемой: некому обратиться к российскому диктатору с просьбой о присоединении к РФ, нужен орган, создающий видимость широкого народного волеизъявления, отмечают в издании. Этот орган еще предстоит создать. Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия — «народный совет», «народное собрание», «народный собор».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию о подготовке так называемых «референдумов». Он назвал это «лагерной пропагандой» и заявил, что место России определится на поле боя.

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