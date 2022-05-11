«Гибель и ранения людей — массовые». В Донецкой области оккупанты обстреляли практически все населенные пункты — глава ОВА 11 мая, 22:01 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

В Донецкой области войска РФ обстреляли практически все населенные пункты, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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«Практически нет ни одного населенного пункта, который не был бы обстрелян российскими оккупантами», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он добавил, что оккупанты обстреливают все населенные пункты вдоль линии фронта и наносят ракетные и авиаудары по относительно отдаленным регионам области.

«Линия фронта, разрушения и обстрелы не только позиций Вооруженных сил Украины, но и гражданской инфраструктуры. К сожалению, гибель и ранения людей — массовые. Фактически ежедневно погибшие и раненные нами фиксируются», — добавил Кириленко.

По данным Генштаба, на Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Рубежное и провести наступление на Лиман. Войска РФ также пытаются удержать позиции на правом берегу Северского Донца, готовятся к наступлению в направлениях Курахово и Новопавловки.

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