В Донецкой области оккупанты обстреляли девять населенных пунктов за сутки, есть погибший и десятки пострадавших

6 мая, 11:16
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Враг обстреливал мирное население с помощью тяжелого вооружения (Фото:Нацполиция Донецкой области)

Враг обстреливал мирное население с помощью тяжелого вооружения (Фото:Нацполиция Донецкой области)

Оккупанты обстреляли девять населенных пунктов в Донецкой области за минувшие сутки. В результате ударов погиб мирный житель, еще 25 получили ранения.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает Нацполиция Донбасса.

Правоохранители отметили, что за прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Северск, Торецк, Нью-Йорк, Новгородское, Звоновка, Зеленое.

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Враг обстреливал мирное население авиационными ракетами из реактивных систем залпового огня «Град», танков, тяжелой артиллерии.

Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция Донецкой области
Фото: Нацполиция Донецкой области
Нацполиция Донецкой области
Фото: Нацполиция Донецкой области
Нацполиция Донецкой области
Фото: Нацполиция Донецкой области
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Нацполиция

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