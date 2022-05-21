В Донецкой области оккупанты нанесли авиаудар по храму, в подвале которого укрывались около 100 человек

21 мая, 18:13
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Оккупанты обстреляли храм в Донецкой области (Фото:Полиция Донецкой области via Facebook)

Оккупанты обстреляли храм в Донецкой области (Фото:Полиция Донецкой области via Facebook)

Оккупанты нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное Донецкой области. В подвалах здания укрывались около 100 служителей церкви. Позже их эвакуировали украинские правоохранители.

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Об этом сообщает в Facebook полиция Донецкой области.

Отмечено, что скит в честь иконы Божией Матери «всех скорбящих Радость» Святогорской лавры был разрушен. Люди не пострадали.

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После этого правоохранителям, военным и местной терробороне удалось уговорить священнослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин.

Также были эвакуированы пять человек с инвалидностью — жители села, которые не смогли выбраться самостоятельно.

https://www.facebook.com/watch/?v=336322351885120
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Полиция Храм Война России против Украины

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