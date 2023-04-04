В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей в 21 населенном пункте 4 апреля, 18:43 Эвакуация детей из Донбасса (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Во вторник, 4 апреля, в Донецкой области бъявили принудительную эвакуацию детей в 21 населенном пункте.

Об этом говорится по результатам заседания Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация безопасности остается критической.

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В области работает пять эвакуационных экипажей полиции Білі янголи. Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, еще 927 детей получили ранения. Офис генпрокурора заявил, что эти цифры не окончательные. Продолжается фиксация преступлений российских оккупантов в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

