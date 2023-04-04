В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей в 21 населенном пункте
Эвакуация детей из Донбасса (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Во вторник, 4 апреля, в Донецкой области бъявили принудительную эвакуацию детей в 21 населенном пункте.
Об этом говорится по результатам заседания Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация безопасности остается критической.
В области работает пять эвакуационных экипажей полиции Білі янголи. Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.
Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, еще 927 детей получили ранения. Офис генпрокурора заявил, что эти цифры не окончательные. Продолжается фиксация преступлений российских оккупантов в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.