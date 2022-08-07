В Донецкой области морпехи уничтожили до 15 оккупантов и вражеский склад с боеприпасами
Украинские военные нанесли удар по вражескому складу с боеприпасами (Фото:Военно-Морские Силы ВС Украины via Telegram)
В Донецкой области украинские защитники уничтожили до 15 солдат РФ и их склад с боеприпасами.
Об этом пресс-служба ВМС ВСУ сообщила в Telegram.
"В течение вчерашних суток, 6 августа, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 15 человек живой силы врага и один склад с боеприпасами", — говорится в сообщении.
Также огневое поражение было нанесено россиянам артиллерийскими подразделениями, потери уточняются.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.