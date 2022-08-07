В Донецкой области морпехи уничтожили до 15 оккупантов и вражеский склад с боеприпасами

7 августа, 17:47
Украинские военные нанесли удар по вражескому складу с боеприпасами (Фото:Военно-Морские Силы ВС Украины via Telegram)

Украинские военные нанесли удар по вражескому складу с боеприпасами (Фото:Военно-Морские Силы ВС Украины via Telegram)

В Донецкой области украинские защитники уничтожили до 15 солдат РФ и их склад с боеприпасами.

Об этом пресс-служба ВМС ВСУ сообщила в Telegram.

"В течение вчерашних суток, 6 августа, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 15 человек живой силы врага и один склад с боеприпасами", — говорится в сообщении.

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Также огневое поражение было нанесено россиянам артиллерийскими подразделениями, потери уточняются.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область ВМС Украины Война России против Украины

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