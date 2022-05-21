В Донецкой области изменили время комендантского часа 21 мая, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

С понедельника, 23 мая, на территории Донецкой области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме запрета находиться на улице в это время военная администрация просит соблюдать специальный режим светомаскировки.

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«Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности», — подчеркнул Кириленко.

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