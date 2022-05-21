В Донецкой области изменили время комендантского часа

21 мая, 16:41
Цей матеріал також доступний українською
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

С понедельника, 23 мая, на территории Донецкой области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме запрета находиться на улице в это время военная администрация просит соблюдать специальный режим светомаскировки.

Видео дня

«Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности», — подчеркнул Кириленко.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Комендантский час Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X