В Донецкой области изменили время комендантского часа
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)
С понедельника, 23 мая, на территории Донецкой области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кроме запрета находиться на улице в это время военная администрация просит соблюдать специальный режим светомаскировки.
«Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности», — подчеркнул Кириленко.
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