В Донецкой области из зоопарка из-за жестокого обращения вывезли 11 диких животных, десятки пропали Вчера, 20:18 576 Цей матеріал також доступний українською Государственная экологическая инспекция Украины Инспекторы при проверке застали пустые клетки Государственная экологическая инспекция Украины

Из частного зоопарка Парк покровского периода в Донецкой области, в отношении которого проводится расследование о жестоком обращении с животными, в реабилитационный центр перевели 11 животных.

Об этом Громадському рассказал владелец частного зоопарка и реабилитационного центра для крупных хищников Happy Zoo, в который забрали часть животных, Александр Пылышенко.

По его словам, животных забрали на неопределенное время из-за жалоб на условия содержания. В центре они получают медицинское обслуживание, еду и теплое жилье. Будут ли возвращены животные владельцу, или их передадут в "лучшие места", пока неизвестно.

"Медведи, скорее всего, переедут в государственный реабилитационный центр Синевир, львы, если возникнет возможность перевозки, то поедут за границу, в ЮАР, это практически родина этих существ", - рассказал Пылышенко.

В Государственной экологической инспекции сообщили, что 25 января в зоопарке была проведена внеплановая проверка. Во время осмотра инспекторы обнаружили льва и пять медведей. Лев, по выводам ветеринаров, находится в изнурительном состоянии. Трое медведей находятся в состоянии зимней спячки, двое - активные.

Другие дикие животные в зоопарке не обнаружены. Зоозащитница Дарья Корх сообщила, что исчезли около 45 птиц, пушных зверей, ослики. Владелец зверинца Игорь Падалко объяснил, что всех диких животных он или продал, или подарил. Предоставить подтверждающие документы - отказался.

Владелец также отказался добровольно передать медведей на временное содержание в национальный природный парк Синевир. Льва передали на временное содержание в Реабилитационный центр для крупных хищных животных в с. Васильевка Запорожской области.

По результатам проверки инспекторы заявили в полицию об исчезновении диких животных и жестоком обращении.