В Донецкой области из-за погоды стало меньше вражеских атак, в Луганской с боями двигаемся вперед — Зеленский

20 ноября, 22:18
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Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что наиболее тяжелые бои продолжаются в Донецкой области, хотя интенсивность вражеских атак снизилась.

«Наиболее жесткие бои по-прежнему в Донецкой области. Хотя атаки в эти сутки меньше – из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим», — отметил Зеленский.

Видео дня

По его словам, в Луганской области ВСУ понемногу и с боями продвигаются. По состоянию на это время на востоке зафиксировано уже почти 400 обстрелов с начала дня.

«Юг – держим оборону, последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов. Спасибо каждому и каждой, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны», — добавил президент.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Луганская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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