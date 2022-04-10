В Донецкой области из-за обстрелов россиян погибли пятеро гражданских 10 апреля, 01:42 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Донецкой области, 6 апреля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В течение суток 9 апреля из-за обстрелов российских оккупантов погибли шесть гражданских лиц, однако эта цифра, вероятно, не окончательная. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

«Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 4 в Угледаре и 1 в Новомихайловке. Еще 5 человек получили ранения: 4 в Угледаре и 1 в Красногоровке», - сообщил он.



Видео дня



Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили шесть человек, раненых в течение суток в Луганской области.



«Пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.



В течение суток 9 апреля гуманитарными коридорами на подконтрольную Украине территорию удалось эвакуировать 4532 человека. Гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье эвакуировались 3 425 человек. Из них 192 – человека из Мариуполя.







Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.