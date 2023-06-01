Из семи населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей 1 июня, 18:46 Эвакуация из Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С четверга, 1 июня, в семи населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется эвакуировать более 230 детей.

Об этом говорится в заявлении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве подчеркнули, что этом регионе ситуация остается критической.

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Согласно решению, принудительная эвакуация детей будет произведена:

в городе Железное,

поселках Нью-Йорк и Пивничное,

селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.

По данным министерства, эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

«Минреинтеграция в очередной раз призывает не пренебрегать своей безопасностью и особенно безопасностью детей и немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы», — добавили в министерстве.

По вопросам эвакуации из Донецкой области можно обратиться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890−33−18.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15−48 или написать нам в мессенджеры на номер: (096) 078−84−33.

1 июня Кабмин поручил областным военным администрациям эвакуировать детей из заведений круглосуточного пребывания, которые расположены в зоне боевых действи. Речь идет об эвакуации детей, которые находятся менее чем в 50 км от границы с Россией и менее чем в 100 км от временно оккупированной территории.

7 марта Кабинет министров во вторник, 7 марта, одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 500 детей, еще более тысячи получили ранения. Офис генпрокурора заявил, что эти цифры не окончательные. Продолжается фиксация преступлений российских оккупантов в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.