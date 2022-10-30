В Донецкой области десантники уничтожили пехоту и БМП оккупантов — видео
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Донецкой области николаевские десантники уничтожили пехоту и БМП россиян.
Об этом в Telegram сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, обнародовав соответствующее видео.
«На видео зафиксированы последствия боевой работы защитников Украины – военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В частности, в этот день в одном из районов Донецкой области была уничтожена живая сила и боевая машина пехоты противника БМП-1 вместе с экипажем», — говорится в сообщении.