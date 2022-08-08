Российские войска за сутки убили четырех жителей Донецкой области, шестеро ранены 8 августа, 03:32 Спасатели борются с последствиями обстрелов Бахмута (Фото:Нацполиция)

Офис генерального прокурора сообщил, что за сутки российские войска убили четырех мирных жителей Донецкой области.

Еще шесть человек получили ранения.

«По данным следствия, 7 августа 2022 года вооруженные силы РФ совершили массированные обстрелы территории Донецкой области. В результате вражеских атак в г. Бахмут, с. Опытное Бахмутского района, г. Соледар и г. Селидово Покровского района погибли четверо гражданских лиц и еще шестеро получили осколочные ранения», — заявили в Офисе генпрокурора.

Видео дня

Также отмечается, что российские ракеты и бомбы повреждили многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Правоохранители открыли шесть уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.