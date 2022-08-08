Российские войска за сутки убили четырех жителей Донецкой области, шестеро ранены

8 августа, 03:32
Спасатели борются с последствиями обстрелов Бахмута (Фото:Нацполиция)

Спасатели борются с последствиями обстрелов Бахмута (Фото:Нацполиция)

Офис генерального прокурора сообщил, что за сутки российские войска убили четырех мирных жителей Донецкой области.

Еще шесть человек получили ранения.

«По данным следствия, 7 августа 2022 года вооруженные силы РФ совершили массированные обстрелы территории Донецкой области. В результате вражеских атак в г. Бахмут, с. Опытное Бахмутского района, г. Соледар и г. Селидово Покровского района погибли четверо гражданских лиц и еще шестеро получили осколочные ранения», — заявили в Офисе генпрокурора.

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Также отмечается, что российские ракеты и бомбы повреждили многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Правоохранители открыли шесть уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

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https://www.youtube.com/watch?v=-0-rDTdubEw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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