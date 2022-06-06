Оккупанты убили по меньшей мере три человека в Донецкой области

6 июня, 04:32
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Обстрелы оккупантов в Донецкой области (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Обстрелы оккупантов в Донецкой области (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

За сутки, 5 июня, в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли по меньшей мере три человека. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

За сутки в Авдеевке двое гражданских погибли и еще один получил ранения. В то же время в Дружковке погиб один мирный житель и еще один раненый.

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Кириленко подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области в результате действий российских оккупантов погибли по меньшей мере 473 гражданских, еще 1 225 получили ранения. Однако эта статистика не берет во внимание погибших в Мариуполе и Волновахе, где, как отметил глава ОВА, невозможно установить точное количество жертв.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Война на Донбассе Война России против Украины

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