Оккупанты убили по меньшей мере три человека в Донецкой области 6 июня, 04:32 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы оккупантов в Донецкой области (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

За сутки, 5 июня, в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли по меньшей мере три человека. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



За сутки в Авдеевке двое гражданских погибли и еще один получил ранения. В то же время в Дружковке погиб один мирный житель и еще один раненый.

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Кириленко подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области в результате действий российских оккупантов погибли по меньшей мере 473 гражданских, еще 1 225 получили ранения. Однако эта статистика не берет во внимание погибших в Мариуполе и Волновахе, где, как отметил глава ОВА, невозможно установить точное количество жертв.

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