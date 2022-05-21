С начала полномасштабного вторжения — 400. Россияне убили трое мирных жителей Донецкой области 20 мая

21 мая, 05:14
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Еще пять человек получили ранения (Фото:Павел Кириленко via Telegram)

Еще пять человек получили ранения (Фото:Павел Кириленко via Telegram)

За 20 мая россияне убили еще трое мирных жителей Донецкой области.

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Как сообщает председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, все трое – в Лиманской общине: в Лимане, Новоселовке и Сосновом.

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Также по его словам, 20 мая на территории области еще пять человек получили ранения. В Бахмуте медицинскую помощь получили три человека, которые были ранены в Луганской области.

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Он отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения доподлинно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За свои преступления на украинской земле все россияне будут наказаны!", - резюмировал Кириленко.

19 мая российские оккупанты убили пятерых мирных жителей Донецкой области.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Убийства Гражданские потери Павел Кириленко Война России против Украины

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