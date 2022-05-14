За сутки оккупанты ранили 12 гражданских в Донецкой области, один человек погиб 14 мая, 06:14 Цей матеріал також доступний українською Действия оккупантов (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

За сутки, 13 мая, в результате действий оккупантов в Донецкой области получили ранения 12 гражданских жителей, один человек погиб. Это без учета Мариуполя и Волновахи.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



Так, в Авдеевке 13 мая погиб один человек, еще двое получили ранения. В Лимане в сутки четыре раненых, в Марьинке — два, а в Угледаре, Ильинке, Железном и Бахмутском — по одному.

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Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 357 гражданских, а 1 050 получили ранения. Однако эта статистика не учитывает Мариуполь и Волноваху, где количество жертв пока сосчитать невозможно.

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