Российские войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях — DeepState

31 октября, 10:09
ВСУ наносят удары по российским оккупантам (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Войска страны-агрессора России продвинулись вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом в пятницу, 31 октября сообщил проект DeepState.

Враг продвинулся в Покровске, Успеновке, Новониколаевке и вблизи Новогригорьевки.

Фото: DeepState
Фото: DeepState

Аналитики также обновили карту, уточнив линию соприкосновения возле Красного Лимана в Покровском районе Донецкой области.

Фото: DeepState

Ситуация в Покровске и в Запорожье: главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска, в то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам оккупировать Покровск в течение ближайшихнедель, до середины ноября, предположил в своем Telegram-канале Говорят Снайпер украинский военный Станислав Бунятов (Осман).

Ранее в DeepState сообщили, что войска страны-агрессора России активизировались на южном направлении, в частности в Запорожской области.

20 октября представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на южном направлении на прошлой неделе зафиксировано усиление активности российских войск. Враг значительно увеличил количество авиаударов и атак дронами.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия Оккупация Покровск Донецкая область Запорожская область Новогригорьевка Красный Лиман Deep State Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российская армия

