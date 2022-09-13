СБУ разоблачила агентуру РФ, охотившуюся на сведения о дислокации украинских спецназовцев 13 сентября, 12:29 Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (Фото:СБУ)

В Донецкой и Кировоградской областях нейтрализована российская агентурная сеть, охотившаяся на разведданные о дислокации украинских спецназовцев.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

В Донецкой области двое местных коллаборантов, которые были завербованы с началом полномасштабного вторжения РФ, собирали информацию о позициях ВСУ вблизи Краматорска и Дружковки.

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В первую очередь их интересовали данные о количестве личного состава и техники украинских защитников.

Еще один агент РФ, отслеживавший маршрутами перемещения ВСУ через территорию региона, был задержан в Кропивницком.

Собранные сведения злоумышленники передавали оккупантам через анонимные Telegram-каналы, указывая точное описание объектов и их геолокацию на электронных картах.

Всем трое задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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