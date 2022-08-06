За пятницу ВСУ уничтожили семь складов с боеприпасами и два базы российских войск — Братчук
Дым после пожара на складе боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)
Cпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 7 складов с боеприпасами и базы российских оккупантов.
«Продолжаем рубрику под названием — уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 7 складов БК и 2 русские базы», — сообщил Братчук.
Всего были уничтожены:
- в Донецке — склад с боеприпасами;
- Новая Каховка (Херсонская область) — база;
- Чернобаевка — уточняется;
- Олешковский район (Херсонская область) — склад с боеприпасами и база;
- Токмак (Запорожская область) — склад с боеприпасами;
- Херсонский район — склад с боеприпасами;
- Бериславский район (Херсонская область) — склад с боеприпасами;
- Токаровка (Херсонская область) — склад с боеприпасами;
- Белозерский район (Херсонская область) — склад с боеприпасами;
- Макеевка (Донецкая область) — склад с боеприпасами.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская боевая авиация нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.
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