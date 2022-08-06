За пятницу ВСУ уничтожили семь складов с боеприпасами и два базы российских войск — Братчук

6 августа, 01:57
Дым после пожара на складе боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Дым после пожара на складе боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Cпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 7 складов с боеприпасами и базы российских оккупантов.

«Продолжаем рубрику под названием — уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 7 складов БК и 2 русские базы», — сообщил Братчук.

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Всего были уничтожены:

  • в Донецке — склад с боеприпасами;
  • Новая Каховка (Херсонская область) — база;
  • Чернобаевка — уточняется;
  • Олешковский район (Херсонская область) — склад с боеприпасами и база;
  • Токмак (Запорожская область) — склад с боеприпасами;
  • Херсонский район — склад с боеприпасами;
  • Бериславский район (Херсонская область) — склад с боеприпасами;
  • Токаровка (Херсонская область) — склад с боеприпасами;
  • Белозерский район (Херсонская область) — склад с боеприпасами;
  • Макеевка (Донецкая область) — склад с боеприпасами.
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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская боевая авиация нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=1fMI2dWoeD8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Запорожская область Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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