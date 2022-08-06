За пятницу ВСУ уничтожили семь складов с боеприпасами и два базы российских войск — Братчук 6 августа, 01:57 Дым после пожара на складе боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Cпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 7 складов с боеприпасами и базы российских оккупантов.



«Продолжаем рубрику под названием — уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 7 складов БК и 2 русские базы», — сообщил Братчук.



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Всего были уничтожены:

в Донецке — склад с боеприпасами;

Новая Каховка ( Херсонская область) — база;

Херсонская область) — база; Чернобаевка — уточняется;

Олешковский район ( Херсонская область) — склад с боеприпасами и база;

Херсонская область) — склад с боеприпасами и база; Токмак ( Запорожская область) — склад с боеприпасами;

Запорожская область) — склад с боеприпасами; Херсонский район — склад с боеприпасами;

Бериславский район ( Херсонская область) — склад с боеприпасами;

Херсонская область) — склад с боеприпасами; Токаровка ( Херсонская область) — склад с боеприпасами;

Херсонская область) — склад с боеприпасами; Белозерский район ( Херсонская область) — склад с боеприпасами;

Херсонская область) — склад с боеприпасами; Макеевка ( Донецкая область) — склад с боеприпасами.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская боевая авиация нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.

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