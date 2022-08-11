Оккупанты заявили об утечке аммиака после взрыва на заводе в Донецке

11 августа, 00:40
На пивоваренном заводе произошёл взрыв (Фото:Дикий Кринж/скриншот видео youtube)

На пивоваренном заводе произошёл взрыв (Фото:Дикий Кринж/скриншот видео youtube)

В оккупированном Донецке якобы произошла утечка аммиака на пивоваренном заводе. Оккупационные власти призвали местных жителей сидеть дома и дышать через ватно-марлевые повязки.

Об этом сообщает ТАСС.

«На улицах Донецка после обстрела ощущается резкий запах аммиака. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб в противогазах», — говорится в сообщении.

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Оккупационные власти призвали местных жителей сидеть дома и дышать через ватно-марлевые повязки. Также утверждается, что «зона поражения химикатами составляет два километра».

Оккупанты в обстреле завода традиционно обвинили ВСУ.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Донецк ДНР Война в Украине ЛДНР Аммиак Война России против Украины

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