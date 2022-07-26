В оккупированном Донецке вспыхнул сильный пожар на нефтебазе — видео 26 июля, 10:02 Ночью в Донецке загорелась нефтебаза (Фото:Типичный Донецк)

В оккупированном Донецке в ночь на вторник, 26 июля вспыхнул сильный пожар на нефтебазе в Буденновском районе.

Видео опубликовано в Telegram-канале Типичный Донецк.

По состоянию на утро вторника, пожар продолжается.

Стратегическое командование ВСУ подтвердило данные о пожаре в Донецке, обнародовав видео.

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«Подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, поэтому и такой „яркий“ результат», — говорится в сообщении.



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