В донецком ТЦ Галактика вспыхнул масштабный пожар. Оккупанты заявляют об «ударе ВСУ» — видео 24 августа, 12:56 Площадь пожара составила около 5000 м² (Фото:Коллаж НВ)

В среду, 24 августа, в ТЦ Галактика во временно подконтрольном РФ Донецке, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают местные жители, публикуя в соцсетях соответствующие видео.

Сейчас с места происшествия поднимаются густые клубы черного дыма, которые видно на многие километры.

Видео дня

Российские оккупанты утверждают, что причиной пожара, площадь которого составила около 5000 м², стал якобы «удар ВСУ».

Его ликвидация усложняется сильными порывами ветра. Информации о возможных погибших или пострадавших не поступало.

Других подробностей происшествия на данное время нет.

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