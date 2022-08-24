В донецком ТЦ Галактика вспыхнул масштабный пожар. Оккупанты заявляют об «ударе ВСУ» — видео
Площадь пожара составила около 5000 м² (Фото:Коллаж НВ)
В среду, 24 августа, в ТЦ Галактика во временно подконтрольном РФ Донецке, вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщают местные жители, публикуя в соцсетях соответствующие видео.
Сейчас с места происшествия поднимаются густые клубы черного дыма, которые видно на многие километры.
Российские оккупанты утверждают, что причиной пожара, площадь которого составила около 5000 м², стал якобы «удар ВСУ».
Его ликвидация усложняется сильными порывами ветра. Информации о возможных погибших или пострадавших не поступало.
Других подробностей происшествия на данное время нет.
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