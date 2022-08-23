Прямое попадание. В Донецке нанесен удар по «администрации» главаря террористической организации «ДНР» Пушилина — видео 23 августа, 13:14 Пропагандисты заявили о прямом попадании снаряда в здание (Фото:Скриншот/t.me/itsdonetsk)

Во вторник, 23 августа по так называемой «администрации» марионетки Кремля Дениса Пушилина в Донецке был нанесен удар, в здании начался пожар.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Пропагандисты заявили, что зафиксировано прямое попадание снаряда в здание.

Российская пропаганда утверждает, что главарь террористической организации «ДНР» Пушилин в результате удара не пострадал и «находится в безопасном месте».

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.