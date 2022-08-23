Прямое попадание. В Донецке нанесен удар по «администрации» главаря террористической организации «ДНР» Пушилина — видео

23 августа, 13:14
Пропагандисты заявили о прямом попадании снаряда в здание (Фото:Скриншот/t.me/itsdonetsk)

Пропагандисты заявили о прямом попадании снаряда в здание (Фото:Скриншот/t.me/itsdonetsk)

Во вторник, 23 августа по так называемой «администрации» марионетки Кремля Дениса Пушилина в Донецке был нанесен удар, в здании начался пожар.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Пропагандисты заявили, что зафиксировано прямое попадание снаряда в здание.

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https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1562022875795755011

Российская пропаганда утверждает, что главарь террористической организации «ДНР» Пушилин в результате удара не пострадал и «находится в безопасном месте».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=tNg4g46QRRk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецк Денис Пушилин Война России против Украины

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