Журналист из Баку сообщил, что оккупанты расстреляли в Донецке двух азербайджанцев, отказавшихся воевать против Украины

15 апреля, 06:50
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Оккупированный Донецк (Фото:allinka_z/Twitter)

Оккупированный Донецк (Фото:allinka_z/Twitter)

Журналист Baku TV Мубариз Асланов сообщил, что оккупанты расстреляли в Донецке двух азербайджанцев, отказавшихся воевать против ВСУ.

Журналист сообщил, что оккупанты пытались мобилизовать уроженцев Азербайджана Шамиля Гасанова и Теймура Джумиева.

"Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. Вследствие не желавших идти на войну Шамиль Гасанов и Теймур Джумиев были расстреляны", - заявил Асланов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецк Азербайджан Война в Украине Война России против Украины

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