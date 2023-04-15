Журналист из Баку сообщил, что оккупанты расстреляли в Донецке двух азербайджанцев, отказавшихся воевать против Украины 15 апреля, 06:50 Оккупированный Донецк (Фото:allinka_z/Twitter)

Журналист Baku TV Мубариз Асланов сообщил, что оккупанты расстреляли в Донецке двух азербайджанцев, отказавшихся воевать против ВСУ.



Журналист сообщил, что оккупанты пытались мобилизовать уроженцев Азербайджана Шамиля Гасанова и Теймура Джумиева.

"Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. Вследствие не желавших идти на войну Шамиль Гасанов и Теймур Джумиев были расстреляны", - заявил Асланов.

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