Попадание в здание прокуратуры. В центре Донецка произошла мощная «бавовна» 19 февраля, 16:31 «Бавовна» в Донецке (Фото:Скриншот с видео)

Российские пропагандисты заявили, что 19 февраля в центре оккупированного Донецка произошла очередная «бавовна». Сообщается о взрыве в здании местной прокуратуры.

По будівлі прокуратури окупованого Донецька були прильоти, повідомляють російські канали. Про жертв інформації немає pic.twitter.com/rm3XAOiFjJ — NV (@tweetsNV) February 19, 2023

На видео видно, что помещение оккупационной прокуратуры охватило пламя. Отмечается, что пожар пытаются ликвидировать пожарные.



Пропагандисты пишут о «прямом попадании», в котором, конечно же, обвиняют Вооруженные силы Украины.

Видео дня

«Центр Донецка. Пылает крыша. Сюда был "прилет". Вот так центр был сегодня обстрелян пакетами Града», - утверждается в видеосообщении.

По данным пропагандистов, "предварительно раненых и пострадавших нет".