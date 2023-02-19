Попадание в здание прокуратуры. В центре Донецка произошла мощная «бавовна»

19 февраля, 16:31
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«Бавовна» в Донецке (Фото:Скриншот с видео)

«Бавовна» в Донецке (Фото:Скриншот с видео)

Российские пропагандисты заявили, что 19 февраля в центре оккупированного Донецка произошла очередная «бавовна». Сообщается о взрыве в здании местной прокуратуры.

На видео видно, что помещение оккупационной прокуратуры охватило пламя. Отмечается, что пожар пытаются ликвидировать пожарные.

Пропагандисты пишут о «прямом попадании», в котором, конечно же, обвиняют Вооруженные силы Украины.

Видео дня

«Центр Донецка. Пылает крыша. Сюда был "прилет". Вот так центр был сегодня обстрелян пакетами Града», - утверждается в видеосообщении.

По данным пропагандистов, "предварительно раненых и пострадавших нет".

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Донецк Прокуратура хлопок

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