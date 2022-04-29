«Кто же это сделал?»: в Донецке на нефтебазе оккупантов произошел масштабный пожар — видео

29 апреля, 10:57
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Причины пожара на данное время не известны (Фото:nevedimka123/Twitter)

Причины пожара на данное время не известны (Фото:nevedimka123/Twitter)

В ночь на пятницу, 29 апреля, на нефтебазе в оккупированном РФ Донецке произошел масштабный пожар.

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Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав видео с места событий.

На них видно огромное пламя где-то в Кировском районе, и поднимающийся в небо густой столб черного дыма.

Видео дня
https://twitter.com/nevedimka123/status/1519910022855245825
https://twitter.com/babaikit/status/1519910706405117952
https://twitter.com/nevedimka123/status/1519913728816332800

Причины пожара на данное время не известны. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Многие пользователи предположили, что причиной пожара мог стать удар ВСУ, однако в Генштабе это пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецк Пожар Нефтебаза Война России против Украины

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