«Кто же это сделал?»: в Донецке на нефтебазе оккупантов произошел масштабный пожар — видео 29 апреля, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Причины пожара на данное время не известны (Фото:nevedimka123/Twitter)

В ночь на пятницу, 29 апреля, на нефтебазе в оккупированном РФ Донецке произошел масштабный пожар.

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Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав видео с места событий.

На них видно огромное пламя где-то в Кировском районе, и поднимающийся в небо густой столб черного дыма.

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Причины пожара на данное время не известны. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Многие пользователи предположили, что причиной пожара мог стать удар ВСУ, однако в Генштабе это пока не комментировали.

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