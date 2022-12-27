«За Бучу». В оккупированном Донецке подожгли автомобиль одного из гауляйтеров 27 декабря, 16:29 В оккупированном Донецке подожгли автомобиль одного из местных гауляйтеров (Фото:Скрин видео Obozrevatel/Telegram)

Во временно оккупированном Донецке продолжаются акции неповиновения российским оккупантам. В этот раз подожгли автомобиль одного из представителей оккупационной администрации.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что автомобиль уничтожили и оставили надпись «за Бучу».

«В Донецке, который находится под оккупацией почти 9 лет, продолжаются акции неповиновения оккупантам. В этот раз подожгли автомобиль одного из представителей оккупационной администрации. Врагу не только уничтожили авто, но и оставили надпись „за Бучу“, чтобы избежать двойной трактовки акции», — говорится в сообщении.

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После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления русской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В сентябре полиция Киевской области сообщила, что в Буче обнаружили 422 тела убитых россиянами мирных жителей.

По данным украинских правоохранительных органов, за время оккупации РФ в Бучанском районе было убито более 1200 мирных жителей.