Оккупанты заявили об обстреле мэрии Донецка. Здание повреждено, возле него начался пожар — фото, видео 16 октября, 09:05 В Донецке нанесли удар по зданию мэрии (Фото:Скриншот видео Алексей Кулемзин/Telegram)

Российские оккупанты заявили о «прямом попадании» в здание городского советаДонецка, которое они называют «администрацией» в воскресенье, 16 октября. Возле него начался пожар.

" Глава администрации" Алексей Кулемзин заявил, что сгорели три автомобиля, а в самом здании выбиты стекла в окнах. По его словам, удар был со стороны Парка кованых фигур.

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О пострадавших ничего не говорит. Он опубликовал видео и фото, на которых видны разрушения внутри мэрии. Украинская сторона удар пока не комментировала.



23 августа по «администрации» марионетки Кремля Дениса Пушилина в Донецке был нанесен удар, в здании начался пожар.

