В поисках «новой крови». В Донецке началась очередная мобилизация — советник мэра Мариуполя

11 июля, 17:49
Мобилизация в ОРДЛО (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Мобилизация в ОРДЛО (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Россияне в оккупированном Донецке начали еще одну волну мобилизации. Мужчин забирают как «добровольцев».

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что новая мобилизация началась из-за того, что России на фронте нужно новое «мясо».

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«Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки „новой крови“ на фронте», — заявил Андрющенко.

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По его словам, попытки россиян провести мобилизацию будут провальными, поскольку мужчин в городе почти не осталось.

Андрющенко добавил, что из-за нехватки мобилизационного ресурса оккупанты могут массово призывать жителей временно оккупированных территорий, которые были захвачены недавно.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецк Донецкая область Российская агрессия Мобилизация Принудительная мобилизация ОРДЛО Война России против Украины

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