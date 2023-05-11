«Заберем Крым, Путина свои же порешат». Оккупанты понимают, что им хана, в Донецке начинается эвакуация — интервью с бойцом на передовой 11 мая, 13:18 NV Премиум Украинские военнослужащие стреляют из самоходной гаубицы вблизи города Авдеевка. Донецкая область, 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Сержант 109-й бригады ТрО Николай Стрепоченко, который сейчас находится на донецком направлении, уверяет, что ситуация на этом участке фронта остается контролируемой и в то же время все ждут украинского наступления.

Он стремится к справедливости, а это, по его мнению, выход Сил обороны Украины на границы 1991 года. Но предполагает: «Если смотреть глубже, то нам этого мало».

Какой Стрепоченко видит капитуляцию России и что именно сейчас происходит на востоке, где его 109-я бригада ТрО держит оборону, боец рассказал в интервью Radio NV.

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— Какая ситуация сейчас на вашем участке фронта?

— Стреляют, но все контролируется.

— В ответ получают?

— Получают. Все получают, все контролируется.

— Слышали выступление российского диктатора Путина на Красной площади? Чтобы вы ему сказали?

— Пусть застрелится поскорее.