Умерла в больнице: в Донецке на мине подорвалась российская пропагандистка из партии Лимонова

16 августа, 12:00
В результате полученных осколочных ранений Земфира Сулейманова скончалась (Фото:fakeofforg/Twitter)

В результате полученных осколочных ранений Земфира Сулейманова скончалась (Фото:fakeofforg/Twitter)

Во вторник, 16 августа, во временно подконтрольном РФ Донецке одна из находящихся там кремлевских пропагандистов подорвалась на мине.

Об этом со ссылкой на местных оккупантов сообщает Интерфакс.

По имеющимся данным, инцидент произошел в Кировском районе города.

В результате срабатывания противопехотной фугасной мины Лепесток россиянка 1997 года рождения Земфира Сулейманова получила осколочные ранения, от которых в итоге скончалась в больнице.

Видео дня

https://twitter.com/den_kazansky/status/1559446727186341888

Изначально появилась информация, что женщина работала на кремлевский пропагандистский ресурс Russia Today, однако там это опровергли.

Как оказалось, Сулейманова была членом российской фашистской партии национал большевиков, основанной одиозным антиукраинцем Эдуардом Лимоновым.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецк Российская агрессия Мины Российская пропаганда Пропагандист Война России против Украины

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