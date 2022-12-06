Пушилин заявил о ликвидации в Донецке «депутатки ДНР» Пироговой 6 декабря, 15:48 Обстоятельства ликвидации Марии Пироговой достоверно неизвестны (Фото:Shtirlitz53/Twitter)

Кремлевская марионетка во временного оккупированном РФ Донецке Денис Пушилин заявил о ликвидации фейковой депутатки так называемого «народного совета ДНР» Марии Пироговой.

Об этом он сообщил у себя в соцсетях во вторник, 6 декабря.

Обстоятельства смерти коллаборантки не уточняются, однако, как утверждает пропаганда РФ, она была уничтожена в результате «обстрела ВСУ».

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Фото: hochu_dodomu/Twitter

Напомним, что ее мать Майя Пирогова в 2021 году была включена российской стороной в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, в связи с чем украинская делегация отказалась от дальнейших переговоров.

«Когда в ходе переговоров принимает участие человек, осужденный в Украине за террористическую деятельность, это дискредитирует их и делает невозможным наше участие в таком формате… Наша позиция четкая: мы не будем вести работу, пока в консультациях будет принимать участие террористка», — заявил тогда представитель украинской стороны, депутат Верховной Рады Андрей Костин.