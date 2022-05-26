Принимают круглосуточно. В Донецке оккупанты принудительно гонят людей сдавать кровь 26 мая, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

Враг уже долгое время пытается захватить Донецкую и Луганскую области, поэтому бросает туда огромное количество войск и техники, и как следствие терпит большие потери.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Россияне терпят такие колоссальные потери, что начали массово «гонять» людей с оккупированных территорий сдавать кровь.



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«Битва за Восток. Давайте откровенно — горячо. Сложно и еще информационно непонятно. Поэтому по-простому. В Донецке критическая нехватка в банке крови. Настолько велика, что принимают почти круглосуточно. Но гонят людей на донорство почти принудительно. Как думаете, чего именно? Поэтому, верим в ВСУ и делаем свое дело хорошо. Каждый на своем участке фронта», — написал Андрющенко.





Напомним, что на Донецком направлении главные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

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