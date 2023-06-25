В оккупированных Донецке и Луганске прогремели взрывы — видео

25 июня, 18:15
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В соцсетях сообщают о взрывах в Луганске и Донецке (Фото:Скриншот видео/Telegram)

В соцсетях сообщают о взрывах в Луганске и Донецке (Фото:Скриншот видео/Telegram)

В соцсетях сообщили о взрывах в оккупированных Россией Донецке и Луганске в воскресенье, 25 июня.

Видео публикуют в местных пабликах.

В Луганске о взрывах сообщили около 16 часов. На съемке очевидцев видно, как поднимается дым.

Вскоре взрывы прогремели в Донецке. На кадрах можно увидеть столб дыма возле здания бизнес-центра Акула.

Видео дня

Взрывы в Луганске участились в мае. Тогда сообщалось о масштабном пожаре на машиностроительном заводе и взрывах в районе авиаучилища.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецк Луганск Взрыв

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