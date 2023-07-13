В Донецке прогремели взрывы, жители сообщают о попадании вблизи завода Топаз — видео

13 июля, 15:30
Поделиться:
В Донецке 13 июля прогремели взрывы в районе завода Топаз (Фото:Скриншот из видео Типичный Донецк/Telegram)

В Донецке 13 июля прогремели взрывы в районе завода Топаз (Фото:Скриншот из видео Типичный Донецк/Telegram)

В четверг, 13 июля во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, жители сообщают о попаданиях в районе завода Топаз, пишут местные Telegram-каналы.

На месте возможного попадания поднимаются столбы дыма.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1679470629123239936?s=20

Официальные комментарии по поводу инцидента пока не предоставлялись.

На заводе Топаз производили сложные радиотехнические комплексы и системы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

Видео дня

18 июня 2022 года завод уже подвергся обстрелам. Тогда российские захватчики в спешке попытались спасти расположенную на его территории технику.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Донецк Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X