В Донецке прогремели взрывы, жители сообщают о попадании вблизи завода Топаз — видео 13 июля, 15:30 В Донецке 13 июля прогремели взрывы в районе завода Топаз (Фото:Скриншот из видео Типичный Донецк/Telegram)

В четверг, 13 июля во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, жители сообщают о попаданиях в районе завода Топаз, пишут местные Telegram-каналы.

На месте возможного попадания поднимаются столбы дыма.

Официальные комментарии по поводу инцидента пока не предоставлялись.

На заводе Топаз производили сложные радиотехнические комплексы и системы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

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18 июня 2022 года завод уже подвергся обстрелам. Тогда российские захватчики в спешке попытались спасти расположенную на его территории технику.

