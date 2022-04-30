В дома жителей Мариуполя оккупанты заселяют неизвестных людей — городской совет

30 апреля, 17:27
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Мариуполь в апреле (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь в апреле (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В дома мариупольцев, выехавших из города, российские оккупанты заселяют неизвестных людей. Разрешение выдает так называемый поселковый совет, работающий под флагом «ДНР».

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

«О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но так как связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 мкр. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизованном мире», — рассказала жительница мариупольского поселка Старый Крым.

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Отмечено, что это не редкий случай, когда россияне заселяют в чужие дома и квартиры людей, которых сами же оставили без крова.

«Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жильцы могут их не отдать. Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие», — добавляют в городском совете.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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