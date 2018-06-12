В Докучаевске в результате обстрела оккупантов ранена начальница экономической службы водоканала

Во вторник, 12 июня, в результате обстрела российскими оккупационными силами РФ Докучаевска Донецкой области ранена сотрудница местного водоканала.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Вода Донбасса.

"В 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данное время пострадавшая госпитализирована в больницу.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Донецкую фильтрационную станцию.