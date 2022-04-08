Для разбора завалов и спасения людей. За трое суток около пяти тысяч украинцев зарегистрировались как добровольцы-спасатели — ГСЧС 8 апреля, 13:21 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

За трое суток около пяти тысяч граждан зарегистрировались в качестве добровольцев-спасателей для участия в ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На данном этапе уже сформировано необходимое количество добровольных формирований, уже приступивших к проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ на соответствующих территориях", – пишут в ГСЧС.

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Добровольцы будут заниматься работами по разбору завалов, спасению людей, оказанию помощи пострадавшим, разгрузке гуманитарных грузов и т.д.

Пятница, 8 апреля - 44-й день войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск Донецкой области: десятки человек погибли и получили ранения.



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