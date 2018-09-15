В "ДНР" заявили, что задержали подозреваемого в убийстве Захарченко - СМИ

Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке

В самопровозглашенной "ДНР" заявили, что задержали подозреваемого в убийстве главаря республики Александра Захарченко: мужчина якобы признался, что этому "содействовали западные спецслужбы".

Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на СМИ "республики".

Так, по словам "главы ДНР" Дениса Пушилина, подозреваемый "дал полную раскладку, показания" и сознался, что "убийство главы ДНР совершено при содействии западных спецслужб".

Напомним, главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке.

На его место был временно назначен так называемого "вице-премьер ДНР" Дмитрий Трапезников.

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже успела обвинить в убийстве Захарченко Украину. В то же время, в СБУ считают, что за этим убийством стоят сами боевики или российские спецслужбы.