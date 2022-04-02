Боевики «ДНР» хотят изымать государственное и коммунальное имущество Украины на оккупированных территориях 2 апреля, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Боевик самопровозглашенной «ДНР» (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Боевики самопровозглашенной «ДНР» издали «указ» об изъятии государственного и коммунального имущества Украины. Речь идет о всех населенных пунктах Донецкой области, которые «будут захвачены» российской армией.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Оккупационные власти постановили, что в населенных пунктах, которые будут захвачены врагом, будет изыматься все имущество Украины государственной и коммунальной собственности. Собственности, которая согласно Конституции Украины принадлежит народу Украины», — написала она в Facebook.

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Омбудсмен подчеркнула, что такие действия считать военными преступлениями: согласно статьям Римского устава и Женевской конвенции уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается.

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов 12 марта сообщил, что Россия начала мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в оккупированном Крыму. Также российско-оккупационные силы "мобилизовали" студентов первых-вторых курсов из вузов, подконтрольных боевикам «ДНР». Они рассказали, что их забрали на войну без прохождения медкомиссии, а в руки дали старое ржавое снаряжение.

В ГУР также говорят, что в ОРДО возраст принудительной мобилизации подняли с 55 до 65 лет, а в ОРЛО забирают на войну студентов, но никакие выплаты за смерть «мобилизованных» не предусмотрены даже при наличии российского паспорта.

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