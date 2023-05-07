Вывозят семьи и награбленную технику. В Днепропрудное прибыло 15 автобусов для эвакуации оккупантов — Генштаб

7 мая, 22:00
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Российский военный обворовывает дом на Киевщине (Фото:Портал МВД)

Российский военный обворовывает дом на Киевщине (Фото:Портал МВД)

Во временно оккупированный город Днепрорудное Запорожской области прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и так называемой «народной милиции» вместе с их семьями.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что военнослужащие РФ массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили.

Также в оккупированной Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях, добавил Генштаб.

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7 мая мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что так называемая эвакуация, которую объявили захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Эвакуация Запорожская область Оккупация Война России против Украины Генштаб ВСУ

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