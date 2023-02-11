Заходят с юга. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки Шахедами

11 февраля, 19:58
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Сбитый иранский дрон (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Сбитый иранский дрон (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В субботу, 11 февраля, российские оккупанты снова запустили иранские дроны-камикадзе для атаки по территории Украины. Вражеские дроны направляются в направлении Днепропетровской области. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Внимание. Угроза атаки „шахедов“ на Днепропетровскую область. Перейдите в безопасные места!» — написал он.

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Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram отметил, что «опять летят российские железяки — заходят дроны с юга области».

Также воздушная тревога объявлена в Запорожской, Луганской областях и в Крыму.

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В пятницу, 10 февраля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку, выпустив, по данным Генштаба, 106 ракет разных типов. Перед этим ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе.

Повторная массированная атака дронов произошла в ночь на субботу, 11 февраля. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, была слышна работа ПВО.

Известно, что во время ночной атаки вражеские Шахеды поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области, причинив существенные разрушения.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины Николай Лукашук дроны-камикадзе шахеды Сергей Лысак

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