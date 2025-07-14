В двух районах Днепропетровской области в результате атаки дронами РФ возникли пожары, 14 июля 2025 года (Фото: Сергей Лысак / Telegram)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 14 июля, атаковали Днепропетровскую область дронами. Есть попадания в двух районах, в результате чего пострадали три человека, двое из них — 13-летние девочки, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадавших госпитализировали в Днепровском районе. Дети находятся в состоянии средней тяжести, еще один раненый — 51-летний мужчина — тяжелый.

В результате атаки загорелись три дома, гаражи, хозяйственные постройки и лес. Повреждены и уничтожены более 10 автомобилей.

Также возник пожар в Криворожском районе, повреждена инфраструктура. В общем противовоздушная оборона сбила над Днепропетровской областью ночью 10 беспилотников.

Ночью 14 июля в Днепре слышали звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали о шахедах над регионом.

13 июля российские войска ударили дроном по зданию ТЦК в городе Самар Днепропетровской области, писало агентство РБК-Украина.