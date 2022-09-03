В Днепропетровской области упал российский беспилотник

3 сентября, 22:52
Поделиться:
Российский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг / Facebook)

Российский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг / Facebook)

На территории Синельниковского района Днепропетровской области обнаружен вражеский беспилотник Орлан-10.

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"На территории Синельниковского района обнаружен упавший вражеский беспилотник Орлан-10. Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности", — отметил он.

Видео дня

Указано, что дальность полета Орлана достигает 600 км, а продолжительность — до 16 часов.

Найденный беспилотник уже передан ВСУ.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беспилотник Днепропетровская область Война России против Украины Орлан-10

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X