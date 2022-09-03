В Днепропетровской области упал российский беспилотник 3 сентября, 22:52 Российский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг / Facebook)

На территории Синельниковского района Днепропетровской области обнаружен вражеский беспилотник Орлан-10.



Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"На территории Синельниковского района обнаружен упавший вражеский беспилотник Орлан-10. Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности", — отметил он.

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Указано, что дальность полета Орлана достигает 600 км, а продолжительность — до 16 часов.



Найденный беспилотник уже передан ВСУ.



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