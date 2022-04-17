В Днепропетровской области сокращают комендантский час — ОВА 17 апреля, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Комендантский час будет заканчиваться в пять утра (Фото:Служба безопасности Украины)

В Днепропетровской области с понедельника, 18 апреля, сокращается продолжительность комендантского часа.

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Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Хорошая воскресная новость. С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час. Теперь он с 22:00 до 5:00», — написал он.

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