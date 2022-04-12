На подлете к Днепропетровской области сбит российский самолет — ВСУ
Самолет летел со стороны Донбасса (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)
Украинские силы противовоздушной обороны сбили очередной российский самолет.
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Об этом во вторник, 12 апреля, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
«На подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, летевший со стороны Донбасса», — говорится в сообщении.
Других подробностей на данное время нет.
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