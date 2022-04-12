На подлете к Днепропетровской области сбит российский самолет — ВСУ 12 апреля, 11:25 Цей матеріал також доступний українською Самолет летел со стороны Донбасса (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

Украинские силы противовоздушной обороны сбили очередной российский самолет.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом во вторник, 12 апреля, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«На подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, летевший со стороны Донбасса», — говорится в сообщении.

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