Разоблачили схему уклонения от мобилизации. СБУ заявила, что в Днепропетровской области у руководительницы ВВК во время обысков обнаружили более $300 тысяч

Руководительницу ВВК и сообщников подозревают во взяточничестве и срыве мобилизации (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении коррупционной схемы уклонения от мобилизации в Днепропетровской области и выявлении более $300 тысяч у руководительницы ВВК. Об этом СБУ сообщила в пятницу, 16 января, в своем Telegram.

По данным спецслужбы, женщина вместе с сообщниками за деньги оформляла военнообязанным фиктивные медицинские документы, позволяющие избегать призыва.

Стоимость таких «услуг», по данным расследования, начиналась от 2,5 тысячи долларов.

Реклама

К поиску клиентов и внесению изменений в военно-учетные документы, как отмечают в спецслужбе, был привлечен работник ТЦК, который действовал в сговоре с 58-летним жителем области. СБУ задокументировала более 20 случаев передачи взяток участникам схемы.

Сейчас руководительнице ВЛК и одному из ее сообщников объявлено подозрение по части 2 статьи 28, части 1 статьи 114−1, частям 1 и 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и получение неправомерной выгоды, совершенные по предварительному сговору группой лиц), а также по части 2 статьи 28, части 1 статьи 114−1, частям 1 и 2 статьи 369−2 Уголовного Кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору).

В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавили в СБУ.