«Денацификация» рыбы. В Днепропетровской области российская ракета попала в реку — глава ОВА

22 мая, 17:08
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Россияне нанесли ракетный удар по речке в Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

Россияне нанесли ракетный удар по речке в Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

В воскресенье, 22 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области и попали в реку.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Павел Резниченко.

«У нас » прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Люди не пострадали. Орки начали «денацификацию» украинской рыбы … «, — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Днепропетровская область Река Война России против Украины

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