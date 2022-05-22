«Денацификация» рыбы. В Днепропетровской области российская ракета попала в реку — глава ОВА 22 мая, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Россияне нанесли ракетный удар по речке в Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

В воскресенье, 22 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области и попали в реку.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Павел Резниченко.

«У нас » прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Люди не пострадали. Орки начали «денацификацию» украинской рыбы … «, — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.